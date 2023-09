Japon : au cœur des mythiques gorges de Takachiho

Le 20 Heures du jeudi 7 septembre vous emmène au Japon, sur l'île de Kyushu, pour naviguer dans les gorges de Takachiho. Ce serait, selon la légende, le premier endroit sur Terre visité par un dieu.

Au pays du soleil levant, dans les montagnes de l'île de Kyushu, se cache un trésor national : les gorges de Takachiho. L’eau y est translucide et ses cascades façonnent les roches depuis des milliers d’années. On peut y arriver en petit train. Il promène les touristes et offre une vue imprenable d’en haut. Mais il est aussi possible de louer des barques pour naviguer en toute sérénité dans les eaux calmes. "C’est super de pouvoir naviguer dans ces gorges. En prenant la barque, ça nous permet de nous approcher de la cascade et de la nature", se réjouit une visiteuse.



Un million de visiteurs chaque année

Le trésor est naturel mais aussi religieux, fait de mythes et de légendes. Dans le shintoïsme, ce serait même le premier endroit sur Terre à avoir reçu la visite d’un dieu. Entre religion et histoire nationale, le lieu occupe donc une place centrale dans le cœur nippon. Dans le pays, l’empereur est toujours considéré comme l’héritier des dieux. Les gorges de Takachiho attirent un million de visiteurs chaque année.