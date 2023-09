En mai dernier, un malade schizophrène a tué une infirmière à Reims (Marne). En 2017, Corinne Langlois avait été agressée par ce même homme dans l'établissement psychiatrique où elle travaillait. Elle témoigne pour le "20 Heures".

Le 21 juin 2017, Corinne Langlois a été agressée au couteau par un malade schizophrène dans l'établissement d'insertion par le travail, où elle était cheffe de service. En mai dernier, le même homme a tué une infirmière à Reims (Marne), ravivant la colère et la douleur de cette femme. "Je me suis mise à hurler, à crier. Ma mère croyait que je devenais folle. Je lui ai dit : 'Maman, l'infirmière de Reims, c'est lui.'", se rappelle-t-elle avec émotion.



"Notre hantise, c'était qu'il recommence"

"Depuis 2017, notre hantise, c'était qu'il recommence. On espérait qu'il ait quand même un suivi régulier", poursuit Corinne Langlois. Elle précise qu'en 2017, lors de son agression, cet homme avait également agressé trois de ses collègues. "Il a crié, il s'est jeté sur nous et nous a donné des coups. J'ai cru que c'était des coups-de-poing, et après, je me suis rendue compte que j'avais beaucoup de sang", raconte-t-elle. Elle précise qu'après avoir passé 15 jours à l'hôpital, elle a appris qu'il ne prenait plus son traitement depuis environ un mois. Selon Corinne Langlois, en 2017 comme en 2023, "c'est exactement la même chose" qui s'est passée. Depuis le meurtre de mai dernier, l'auteur présumé est placé dans une unité psychiatrique spécialisée pour les malades dangereux.