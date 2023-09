Environnement : une école à l’abri de la canicule

Dans les écoles, rares sont les établissements qui bénéficient d’une isolation performante face à la canicule. Mais la rubrique "Une solution pour la planète" du 20 Heures vous emmène, jeudi 7 septembre, à Raismes (Nord), dans la première école de France à énergie positive.

Pour la rentrée, une école située à Raismes (Nord) a fait peau neuve avec une rénovation énergétique pour s’adapter au réchauffement climatique. En pleine vague de chaleur, les 250 élèves de l’école maternelle et primaire profitent déjà de leurs nouveaux locaux. "Avant, il faisait super chaud. Quand il y avait 30°C dehors, ici, il faisait plus de 30°C", confie un élève. Aujourd’hui, il fait 32°C dehors et 28°C à l’intérieur.



Une isolation par l’extérieur

Cela est possible notamment grâce au double vitrage, à des brise-soleil au-dessus des fenêtres et à l’isolation du bâtiment par l’extérieur. "On est venu rajouter 25 cm d'ossature en bois, ce fameux manteau à l’intérieur duquel vous retrouvez l’isolant", détaille Jean-Paul Mottier, maire adjoint en charge de la transition écologique. Cette rénovation énergétique est la première depuis les années 60. Elle a permis à l’établissement de passer d’un diagnostic F à A.