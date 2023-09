Ukraine : les Etats-Unis vont livrer des obus avec de l’uranium appauvri

La polémique enfle après que les Etats-Unis aient promis de livrer à l’Ukraine des obus contenant de l’uranium appauvri. Quels sont les risques ? Réponse.

Dans l’arsenal de guerre américain, c’est une munition jugée précise et efficace. C’est un obus capable de percer les blindages les plus performants et qui équipera les chars que Washington a promis de livrer à l’armée ukrainienne, dans les mois qui viennent. Cette décision est assumée, mais controversée, car ces obus suscitent de nombreuses critiques. Largement utilisés durant la Première guerre du Golfe, ils sont fabriqués avec de l’uranium appauvri, soupçonné d’avoir provoqué des cancers chez les militaires et les civils exposés à son utilisation.



Des risques pour la santé ?

L’uranium appauvri n’émet que peu de radiations. Mais après une explosion, il peut se révéler toxique si de fines particules sont absorbées par l’organisme. "Il y a des soldats qui sont revenus avec des maladies inexpliquées, et notamment des leucémies", souligne Olivier Lepick, chercheur associé auprès de la Fondation pour la recherche stratégique. Les experts en armement rappellent que le droit international n’interdit pas son utilisation.