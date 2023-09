Italie : quand les touristes vandalisent les monuments pour obtenir une photo

Un touriste allemand de 22 ans avait escaladé la fontaine de Neptune, à Florence, pour y prendre une photo, et l'a abîmée. Il va devoir payer une amende de 5 000 euros. L'Italie, victime de son succès, doit désormais surveiller en permanence ces visiteurs qui dégradent les monuments historiques.

En pleine nuit, un touriste allemand se pensait sans doute à l’abri des regards lorsqu’il est monté sur la fontaine de Neptune pour se faire prendre en photo. Ces derniers mois, les grandes villes italiennes ont de plus en plus de difficultés à protéger leur patrimoine des touristes en mal de photos insolites. À Rome (Italie), au printemps dernier, un visiteur n’a pas hésité à escalader la fontaine de Trevi pour un cliché.



Des amendes allant de 450 à 10 000 euros

Ce type de comportement choque les Italiens. "C’est un manque de respect et une telle forme d’ignorance", juge un Italien. Cela laisse aussi certains touristes étrangers dans l’incompréhension. "Ces gens-là devraient profiter de ce qu’ils voient plutôt que de vouloir montrer qu’ils sont passés par là", ajoute un touriste. Les vandalismes sont ainsi de plus en plus nombreux, selon la police municipale. Les dégradations peuvent coûter de 450 euros pour un plongeon dans les fontaines à 10 000 euros lorsque le monument est endommagé.