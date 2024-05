Japon : à la découverte de l’île de Yakushima, inscrite au patrimoine de l’UNESCO

Au Japon, l’île de Yakushima est inscrite au patrimoine de l’UNESCO. Les visiteurs aiment se perdre dans sa nature sauvage. Le JT de 20h de France 2 vous emmène à sa découverte.

Les Japonais l’appellent "l’île mystique", c’est Yakushima ou "le royaume de la forêt". L’île au climat subtropical possède un écosystème unique au monde avec 2 000 variétés de plantes, 650 espèces de mousse et des milliers de cèdres centenaires. Une faune et une flore uniques, qui ont permis à cette île d’être reconnue comme site naturel au patrimoine de l’UNESCO. Une forêt enchantée, qui a même inspiré l’un des plus grands succès du studio d’animation Ghibli, Princesse Mononoké. Le bois de Yakushima est célèbre dans tout l’archipel, utilisé dans l’architecture mais aussi dans l’art. Un travail d’orfèvre pour des pièces qui valent parfois des milliers d’euros.

Le nombre de touristes est en hausse

L’île était aussi connue pour la médecine. L’eau est à 38 degrés, les habitants en profitent toute l’année. Chaque année, de plus en plus de touristes viennent, plus de 500 par jour en haute saison.