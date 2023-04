Italie : le pays déclare l’état d’urgence devant la crise migratoire

L’Italie a déclaré l’état d’urgence devant l’ampleur de la crise migratoire. Les migrants affluent sur les côtes italiennes et les volontaires de la Croix-Rouge sont de plus en plus dépassés.

Une eau turquoise et une plage de sable blanc. Derrière ses allures de carte postale, cette station balnéaire de Calabre est en première ligne face à la crise migratoire. Le port de Roccella Ionica, jusque-là habitué au débarquement de 80 personnes maximum, doit désormais gérer des centaines d’arrivées en même temps et des drames, qu’il n'avait jusqu’ici encore jamais connus. Derrière ces grilles, gardés par les policiers, les derniers arrivés, interceptés en mer il y a deux jours et gérés par les volontaires de la Croix-Rouge, parfois dépassés.

“Je ne veux plus jamais vivre ça”

Le centre d'accueil n’a pas de bâtiment dur, juste quelques tentes sans chauffage et des brancards pour lits. Partis de Libye, ils viennent presque tous d’Egypte et ont vécu l’enfer en mer pendant six jours, comme ce jeune homme de 24 ans : “Ils ne nous donnaient qu’un peu de pain, quasiment pas d’eau. Ils nous frappaient. Je ne veux plus jamais vivre ça.”