Bordeaux : deux blessés graves dans un rodéo sauvage

A Bordeaux, une voiture impliquée dans un rodéo sauvage a fait deux blessés graves lorsque celle-ci a quitté la route pour percuter la foule.

Ces automobilistes font la course comme sur un circuit, sauf qu’ils roulent dans une zone commerciale de Bordeaux (Gironde), sur la voie publique. Il n'ont aucune autorisation ni protection. Soudain, l’un d’eux perd le contrôle. C'est arrivé vendredi 14 avril au soir. Plusieurs spectateurs ont été percutés et projetés violemment. Le conducteur a tenté de prendre la fuite mais a été poursuivi par des témoins, puis interpellé dans une commune voisine avec trois passagers.

Les participants communiquent sur les réseaux sociaux

Samedi 15 avril, dans l’après-midi, les journalistes de France Télévisions ont rencontré deux des six blessés. Ils sortent de l’hôpital avec des contusions, des jours d’arrêt de travail, et le sentiment d'avoir frôlé la mort à 18 ans, à cause de cette voiture. Ces rassemblements nocturnes illégaux sont très dangereux. Les participants communiquent sur les réseaux sociaux pour se donner rendez-vous, partout en France. Ces courses sauvages, comme les rodéos urbains et les acrobaties, souvent à moto, sont de plus en plus nombreuses.