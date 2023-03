La question migratoire en Italie et en Tunisie

Tous les jours, le club des correspondants décrit comment un même fait d'actualité s'illustre dans deux pays.

Le Club des correspondants s'intéresse aujourd'hui à la question migratoire. Elle devient de plus en plus difficile à gérer car il y a un afflux de migrants notamment en Italie et en Tunisie. Depuis le début de l'année, il y a déjà eu quatre fois plus d'arrivée de migrants sur les côtes italiennes qu'à la même période en 2021.

Le centre d'accueil situé sur la petite île italienne de Lampedusa qui peut accueillir 400 personnes est, par exemple, totalement submergé. Il y a eu plus de 2 000 migrants pour une île de 6 500 habitants qui est à peine à 130 km des côtes tunisienne. L’Italie appelle notamment le Fond monétaire internationale (FMI) à débloquer des fonds pour la Tunisie.

Dans ce pays du Maghreb, au moins vingt-neuf migrants sont morts et des dizaines de corps ont disparu après trois naufrages de bateaux partis des côtes tunisiennes ce week-end. En plus des Tunisiens qui fuient une situation économique de plus en plus difficile, une grande partie des Subsahariens présents dans le pays cherchent à partir. Le président tunisien Kais Saied s’en est pris violemment aux migrants noirs. Il accuse, "un complot visant à affaiblir l’identité arabo-musulmane de la Tunisie". En quelques heures, ces migrants parfois installés en Tunisie depuis des années se sont vus expulsés de leur logement et chassés de leur travail. Plusieurs centaines ont fait le choix de rentrer dans leur pays dans des avions affrétés par leur gouvernement, d’autres ont choisi de fuir au nord par la mer.