Énergie : l’Allemagne sort officiellement du nucléaire

Les trois derniers réacteurs nucléaires encore actifs en Allemagne cesseront leur activité le dimanche 16 avril, marquant la sortie officielle de l’Allemagne de l’énergie nucléaire.

A partir du dimanche 16 avril, les fumées des centrales nucléaires disparaîtront du ciel allemand. Le pays déconnecte ses trois derniers réacteurs. La fin d’un long processus enclenché il y a une vingtaine d’années. Si les écologistes ont célébré cette sortie du nucléaire à Berlin, ce changement de cap pose question. L’Allemagne se passe d’une énergie faible en émission de carbone pour se baser sur les énergies renouvelables, tout en misant également sur le charbon, extrêmement polluant.

L’Allemagne vise la fermeture des centrales à charbon d’ici 2038

Ce paradoxe s’explique par une raison financière. “Il y a dix ans, solaire et éolien n'étaient absolument pas compatibles, explique Aurélien Saussay, économiste de l’environnement. Aujourd’hui ce n’est plus vrai. Le coût du solaire a été divisé par dix et par sept pour l’éolien. Les réductions de coût se poursuivent encore.” L’Allemagne affiche clairement ses objectifs : l’arrêt des centrales à charbon d’ici 2038 et 80% d’énergies renouvelables d’ici 2030.