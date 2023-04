Soudan : Khartoum déchiré par un affrontement de généraux

Khartoum, capitale soudanaise, subit l’affrontement entre deux généraux se disputant le pouvoir. Plusieurs civils ont été tués.

C’est au son des explosions et des tirs que les Soudanais se sont réveillés, samedi 15 avril, à Khartoum, la capitale. Une escalade de violence qui résulte de la rivalité entre deux généraux qui se disputent le pouvoir depuis le putsch de 2021. Point de discorde : l’intégration à plus ou moins long terme des paramilitaires au sein de l’armée, ceux-là même qui ont lancé une offensive sur la ville, samedi 15 avril. A la tête du CFSR (Force de soutien rapide), le général Hemedti, qui affirme avoir pris possession de l'aéroport et du palais présidentiel.

Les ressortissants français tenus au courant de la situation

Le général Abdel Fattah al-Burhan, à la tête de l’armée régulière, ne s’est lui pas montré de la journée. Selon nos sources, il est toujours au QG de son état-major tandis que les avions de son armée survolent la ville en reconnaissance. Dans les rues de la capitale, les habitants ont fui. On dénombre déjà plusieurs morts et plusieurs blessés. D’après nos informations, les autorités françaises sont en étroite relation avec les 233 ressortissants français présents au Soudan.