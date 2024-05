Guerre à Gaza : le gouvernement israélien suspend la diffusion de la chaîne Al Jazeera, jugée trop critique

Alors qu'elle était un des rares médias à offrir un travail de terrain à Gaza, la chaîne Al Jazeera a été interdite de diffusion en Israël par le gouvernement, dimanche 5 mai. Elle est accusée d'être le "porte-voix du Hamas".

"Conformément à la décision du gouvernement, la diffusion d'Al Jazeera a été suspendue en Israël", peut-on désormais lire sur la chaîne. Les chaînes anglaise et arabe ne sont plus accessibles et leurs bureaux en Israël ont été fermés. Le matériel a été saisi. La décision émane du Premier ministre, Benyamin Netanyahou, et a été approuvée à l'unanimité par le gouvernement.

Parmi les rares reporters à pouvoir travailler à Gaza

La chaîne qatarie est accusée d'être un organe de propagande du Hamas. "Les journalistes d'Al Jazeera menacent la sécurité d'Israël, ainsi que les forces de défense israéliennes. Le moment est venu de débarrasser le pays du porte-voix du Hamas", a déclaré le chef du gouvernement, dimanche 5 mai. La chaîne nie ces accusations et dénonce une censure. Les reporters d'Al Jazeera sont parmi les rares journalistes à pouvoir travailler à Gaza, pour témoigner du quotidien de la guerre qui y est menée.