Inondations au Brésil : des dégâts d'une ampleur spectaculaire dans le sud du pays

Un bilan encore provisoire faisait état d'au moins 78 morts et d'une centaine de disparus, dimanche. Plus d'un million de foyers sont privés d'eau.

Une course contre-la-montre est engagée face aux inondations, dans le sud du Brésil, dimanche 5 mai. Vue du ciel, à Porto Alegre, dans le sud du pays, l'ampleur de la catastrophe est saisissante. Des maisons dont on aperçoit à peine le toit ont été endommagées. En plus des 70 000 habitants évacués de leurs domiciles, plus d'un million de foyers sont toujours privés d'eau, selon la défense civile. Un bilan provisoire, dimanche, faisait état d'au moins 78 morts et de plus de 100 disparus.

"Je suis très secoué"

"En une nuit, il est tombé deux ou trois fois plus que les prévisions, donc nous sommes en danger. Maintenant, je n'ai plus de téléphone portable, alors je ne sais pas ce que je peux faire. Je n'ai plus aucune communication avec qui que ce soit, je suis très secoué", confie un homme.