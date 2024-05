Direct Guerre dans la bande de Gaza : Benyamin Nétanyahou déclare qu'"Israël ne peut accepter" les demandes du Hamas d'arrêter le conflit

#ISRAEL_PALESTINE Le ministre israélien de la Communication Shlomo Karhi a signé et publié l'ordre de saisie du matériel de la chaîne qatarie Al-Jazeera après la décision du gouvernement de "fermer" la chaîne en Israël et bloquer sa diffusion. Selon ce document, instruction est donnée de saisir "les équipements servant à diffuser les contenus de la chaîne", détaillés dans une liste dans laquelle figurent notamment les caméras, microphones, tables de montage, serveurs informatiques, ordinateurs, équipements de transmission et téléphones portables.