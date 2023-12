Direct Guerre Israël / Hamas : une guerre qui va durer ?

Le Talk de franceinfo se penche sur la reprise des combats entre Israël et le Hamas, après la trêve d’une semaine. Sarah Calamand reçoit Joan Deas, directrice exécutive de l’iReMMo, Guillaume Ancel, ancien officier français et auteur du blog “Ne pas Subir” et Jean-François Corty, vice-président de Médecins du Monde et chercheur associé à l’IRIS.

49 jours après le début du conflit, les habitants de Gaza se réveillent sans le bruit des bombardements, des sirènes, des avions et des drones. Conclue entre le Hamas et Israël, la trêve a débuté vendredi 24 novembre, notamment en vue de faire parvenir le maximum d’aliments et de médicaments.

Toutefois, si les associations humanitaires et ONG insistent sur le fait qu’un cessez-le-feu est nécessaire plutôt qu’une trêve, les combats ont repris vendredi 1er décembre au matin. Frédéric Joli, porte-parole du Comité international de la Croix-Rouge déclare que cette reprise est “la pire des nouvelles”.

Une trêve marquée par la libération d’otages aux mains du Hamas







Négocié sous l’égide du Qatar, l’accord entre Israël et le Hamas prévoit également la libération d’une partie des otages israéliens, en échange de la libération de prisonniers palestiniens. Vendredi 24 novembre, treize premiers otages ont été libérés par le Hamas : quatre enfants, six femmes âgées de plus de 70 ans ainsi que deux citoyens thaïlandais et un citoyen philippin. L’accord conclu a également permis la libération de 39 prisonniers palestiniens à cette date.

En une semaine de trêve, un total de 110 otages israéliens et étrangers ont été libérés, selon un décompte effectué le jeudi 30 novembre au soir. Cela représente plus de 45% des 240 personnes enlevées par le Hamas et séquestrées à Gaza. La trêve a finalement permis la libération 86 israéliens et 24 étrangers ou binationaux. Parmi ces derniers, on dénombre quatre Franco-Israéliens.

Selon le collectif 7 octobre, 130 otages doivent encore être libérés, dont deux bébés. “On espère que la diplomatie française s’active pour obtenir la libération” des otages, “on leur demande de peser au maximum”, a déclaré le cofondateur du collectif, Jean-David Ichay.



Selon les termes de l’accord conclu entre le Hamas et Israël, le nombre de prisonniers palestiniens libérés est trois fois plus important que les 80 Israéliens relâchés. On dénombre 240 prisonniers palestiniens libérés.