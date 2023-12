Reprise des combats entre Israël et le Hamas : "Une espèce de raison d'État a fini par l'emporter", estime un spécialiste

"Israël fait face à un choix cornélien", analyse vendredi 1er décembre sur franceinfo Guillaume Lagane, maître de conférences à Sciences-Po, spécialiste des questions de défense et de relations internationales, alors que les combats ont repris.

"Vous avez d'un côté le cœur qui dit qu'il faut préserver la vie des otages et essayer de les récupérer, et la raison, qui dit que chaque jour qui passe renforce le Hamas. C'est une espèce de raison d'État qui a fini par l'emporter, sachant que côté Hamas, il n'y avait probablement pas la volonté de continuer", explique-t-il.

Après une semaine de trêve, "indiscutablement, le Hamas a gagné une stature politique, il a mené une opération de communication qui lui a profité. On a vu des otages libérés, donc vis-à-vis de l'opinion internationale et surtout vis-à-vis de l'opinion arabe, c'est un succès pour le Hamas, qui a obtenu la libération de dizaines de prisonniers palestiniens".

à lire aussi Guerre entre Israël et le Hamas : ce que l'on sait des otages encore détenus dans la bande de Gaza

Alors que l'armée israélienne reprend les raids aériens et tirs d'artillerie et le Hamas recommençe à tirer des roquettes vers Israël, pour les jours à venir, Guillaume Lagane s'attend à "une alternance de phases de diplomatie, de discussions et d'opérations militaires". "Côté Israël, il y a la volonté au moins de terminer le travail qui a été commencé dans le nord de la bande de Gaza, c'est-à-dire détruire les tunnels, et réduire les capacités militaires du Hamas", conclut-il.