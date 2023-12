Direct Guerre entre Israël et le Hamas : l'armée israélienne annonce avoir repris les "combats" contre le mouvement islamiste, faute d'un accord sur une prolongation de la trêve

#COP28 Plus de 140 chefs d'Etats doivent se succéder aujourd'hui et à Dubaï à la tribune de la COP28. Ils et elles sont sommés d'annoncer comment ils entendent rehausser leurs engagements pour résoudre une crise climatique toujours plus menaçante, sans pouvoir éviter l'ombre du conflit Israël-Hamas.