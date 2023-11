Guerre entre Israël et le Hamas : qui sont les 13 premiers otages israéliens libérés ?

Quatre enfants, dont un âgé de 2 ans, ainsi que six femmes âgées de plus de 70 ans figurent sur la liste officielle des otages israéliens libérés vendredi après-midi.

De premiers otages israéliens et étrangers enlevés par le Hamas lors de son attaque meurtrière sur le sol israélien ont été libérés, vendredi 24 novembre, en vertu d'un accord qui a abouti aussi à une trêve entre Israël et le mouvement islamiste palestinien dans la bande de Gaza. Quatre enfants, dont un âgé de 2 ans et six femmes âgées de plus de 70 ans, figurent sur la liste officielle des otages israéliens libérés. Ils sont arrivés dans la soirée de vendredi "en territoire israélien" et ont "subi de premiers examens médicaux", selon l'armée israélienne. Dix citoyens thaïlandais et un citoyen philippin ont également été libérés vendredi, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères qatari, Majed Al-Ansari, sans que l'on dispose d'informations complémentaires. Franceinfo fait le point sur l'identité des premiers otages israéliens libérés.

Ruth Munder, 78 ans, Keren Munder, 54 ans et Ohad, 9 ans

Ruth Munder a été coiffeuse et couturière avant de prendre sa retraite. Cette résidente du kibboutz de Nir Oz et avait été enlevée avec sa fille Keren, enseignante, et son petit-fils Ohad, âgé de 9 ans. Tous les trois ont été libérés vendredi. Le mari de la septuagénaire, Avraham, 78 ans, est quant à lui toujours retenu en otage, selon la communication des autorités israéliennes.

Daniel Aloni, 45 ans et Emilia, 5 ans

Daniel Aloni s'était rendue au kibboutz de Nir Oz "pour une visite familiale" à l'occasion de ses vacances, selon les autorités. Elle avait été enlevée avec sa fille Emilia, également libérée vendredi. La sœur de la quadragénaire, Sharon, son mari David Cunio, leurs enfants Emma et Yuly, mais aussi deux autres membres de la famille, Ariel Cunio et la petite Amelia Aloni, 5 ans, ont été enlevés ensemble et sont quant à eux toujours détenus.

Doron, 34 ans, Raz, 4 ans, Aviv, 2 ans

Doron, comptable de profession, était venue au kibboutz de Nir Oz pour rendre visite à sa mère, qui fait partie des personnes assassinées lors des attaques du 7 octobre, selon les autorités israéliennes. Elle avait été enlevée avec ses deux petites filles, Raz et Aviv, libérées, elles aussi, vendredi. Le frère de Doron est lui toujours retenu en otage.

Yaffa Adar, 85 ans

La vidéo de son rapt, à bord d'une voiturette de golf, avait été partagée de nombreuses fois sur les réseaux sociaux. Cette mère de trois enfants est également grand-mère de huit enfants et arrière-grand-mère de sept enfants. Elle est habitante du kibboutz de Nir Oz. "Nous ne savons pas combien de temps elle peut rester sans ses médicaments. Je ne sais pas combien de temps elle pourra survivre de cette manière", avait alerté sa petite-fille sur Facebook. Son petit-fils aîné, Tamir Adar, a aussi été enlevé et est actuellement toujours retenu en otage, selon les informations des autorités israéliennes.

Margalit Moses, 77 ans

Le Forum des familles d'otages et de disparus présente cette résidente du kibboutz de Nir Oz comme "une grand-mère dévouée". Margalit est mère de trois enfants et grand-mère de 10 enfants. De santé fragile, sa famille avait prévenu qu'elle nécessitait des médicaments et des soins au quotidien.

Hanna Katzir, 76 ans

Le Jihad islamique, un groupe qui combat aux côtés du Hamas contre Israël dans la bande de Gaza, avait diffusé le 9 novembre une vidéo avec Hanna Katzir. Cette mère de trois enfants et grand-mère de six enfants est l'épouse de Rami Katzir, tué lors des attaques, selon les autorités israéliennes. Son fils Elad, 47 ans, a également été kidnappé.

Adina Moshe, 72 ans

Enlevée depuis le kibboutz de Nir Oz, cette éducatrice à la retraite a été libérée vendredi. Mère de quatre enfants et grand-mère de 12 enfants, Adina a perdu son époux David, tué lors de l'attaque du 7 octobre, d'après les autorités israéliennes.

Channa Peri, 79 ans

Hanna travaillait à l'épicerie du kibboutz, rapporte le Forum des familles d'otages et de disparus, et souffre de diabète. Elle fait partie des six femmes de plus de 70 ans libérées vendredi. L'un de ses enfants a été tué lors des attaques du Hamas et son frère, Nadav, est toujours retenu otage.