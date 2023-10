Direct Attaque du Hamas contre Israël : pourquoi l’armée n’a-t-elle rien vu venir ?

Article rédigé par France Info Radio France

Le Talk de franceinfo se penche sur l'attaque menée par le Hamas et la riposte de Tsahal. Ludo Pauchant reçoit Amélie Férey, chercheuse à l’Ifri, David Rigoulet-Roze, chercheur à l’IFAS, associé à l’Iris et Giovanni Ca’ Zorzi, journaliste, basé à Jérusalem pendant plus de vingt ans.