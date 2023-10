Proche-Orient : la France et l'Union européenne condamnent "avec la plus grande fermeté" l'attaque du Hamas contre Israël

Les réactions dans la communauté internationales sont unanimes après l'opération massive lancée par le mouvement islamiste palestinien samedi matin.

Les réactions n'ont pas tardé. De nombreux pays européens ont condamné l'attaque surprise menée par le Hamas depuis la bande de Gaza contre Israël, samedi 7 octobre, à commencer par la France. Paris "condamne avec la plus grande fermeté les attaques terroristes en cours contre Israël et sa population", a fait savoir le Quai d'Orsay dans un communiqué. Sur X (ex-Twitter), le président Emmanuel Macron a lui-même condamné "fermement" ces attaques et exprimé sa "pleine solidarité avec les victimes, leurs familles et leurs proches".

Je condamne fermement les attaques terroristes qui frappent actuellement Israël. J’exprime ma pleine solidarité avec les victimes, leurs familles et leurs proches. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 7, 2023

L'Union européenne, par la voix de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a également condamné "sans équivoque" ces attaques, menées dans les airs et au sol. " Il s'agit de terrorisme dans sa forme la plus méprisable. Israël a le droit de se défendre contre des attaques aussi odieuses", a-t-elle déclaré sur X. "Nous suivons avec angoisse les nouvelles en provenance d'Israël (...) Cette violence horrible doit cesser immédiatement. Le terrorisme et la violence ne résolvent rien", a souligné de son côté le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell. "L'UE exprime sa solidarité avec Israël dans ces moments difficiles", a-t-il ajouté.

L'Ukraine soutient Israël dans son "droit à se défendre"

Même condamnation depuis l'Allemagne, où la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock assure Israël de sa "solidarité". L'Italie soutient également "le droit d'Israël à se défendre" contre "l'attaque brutale" en cours " contre des civils innocents". Le gouvernement britannique dénonce pour sa part "sans équivoque les horribles attaques du Hamas contre les civils israéliens". L'Espagne s'est dite, elle, choquée par la "violence aveugle" de cette offensive.

L'Ukraine, en guerre depuis février 2022 avec la Russie, a affirmé de son côté soutenir Israël dans son " droit à se défendre lui-même et son peuple". Quant à la Russie, elle a appelé à la "retenue".