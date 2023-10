Direct Attaque du Hamas contre Israël : les combats ont fait plus de 1 100 morts dans les deux camps

Des dizaines de milliers de soldats israéliens poursuivent, lundi 9 octobre au matin, leur déploiement dans les régions désertiques près de la bande de Gaza. Ils tentent d'en reprendre le contrôle face aux combattants du Hamas, au troisième jour des affrontements les plus meurtriers sur le territoire d'Israël depuis sa création. Depuis samedi, les combats ont fait 413 morts et 2 300 blessés dans l'enclave palestinienne de la bande de Gaza, selon le dernier bilan des autorités locales. Plus de 700 Israéliens ont été tués et 2 150 blessés, a annoncé l'armée israélienne. Suivez notre en direct.

Des dizaines d'otages israéliens. L'armée israélienne s'efforce aussi de sauver les otages israéliens encore "en nombre" à Gaza, "des femmes, des enfants, des bébés, des personnes âgées et des handicapés", a-t-il déclaré. Selon le Bureau de presse du gouvernement (GPO), le Hamas a fait "plus de 100 prisonniers".

Des Américains et une Française tués. "Plusieurs" Américains ont été tués dans l'offensive du Hamas, selon un responsable américain. Dix Népalais, douze Thaïlandais ainsi que des ressortissants d'autres pays, dont une Française, figurent également parmi les victimes. Le ministère canadien des Affaires étrangères a fait état "du décès d'un Canadien et de la disparition de deux autres".

Les cours du pétrole s'envolent. A l'ouverture des échanges lundi matin, le prix du baril de Brent de la mer du Nord a bondi de 4,7% à 86,65 dollars. Quant au baril de West Texas Intermediate (WTI) américain, il était en hausse de 4,5% à 88,39 dollars au début des échanges sur les places asiatiques. Cette crise survient alors que les prix du pétrole sont déjà élevés en raison des inquiétudes engendrées par une baisse de production de la Russie et de l'Arabie saoudite.