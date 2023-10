Témoignage "On était 70 dans un abri quand les terroristes sont arrivés" : Tal raconte l'attaque du Hamas en pleine rave party dans le désert

À l’hôpital de Beer-Sheva, à quelques kilomètres seulement du lieu où se tenait la rave party visée par des commandos armés, des survivants et des proches de victimes racontent le drame.

Les images de cette attaque ont fait le tour du monde. Tal a 25 ans, les yeux rougis par la fatigue, la colère et la peine. Vendredi dernier, c’était encore les vacances, elle a quitté la banlieue chic du nord de Tel Aviv avec son petit ami Yonatan, pour aller faire la fête dans le désert : une rave party, avec de la musique techno, en plein désert, près du kibboutz Reim, proche de la frontière avec la bande de Gaza, dans le sud d'Israël.

Mais à 5h du matin, samedi 7 octobre, la fête a tourné au cauchemar : d’abord, des roquettes et puis, un commando d’hommes armés du Hamas qui a tué et fait prisonniers des dizaines de jeunes. Dès que les premières bombes sont tombées,Tal et Yonathan ont couru pour se mettre à l'abri.

Au micro de franceinfo, la jeune femme raconte l'inimaginable : "On était 70 dans un abri anti-bombe. On était vraiment serrés. Les terroristes sont arrivés. Ils nous ont dit que tout allait bien, qu’ils étaient des soldats. Et puis, ils ont lancé une grenade et ils ont ensuite tiré à l’intérieur de l’abri. Mon copain est sorti pour aller voir ce qu’il se passait. Ils lui ont tiré dessus... Au même moment, une fille est tombée, son corps gisait à terre. Elle a appelé au secours, on l’a relevé", décrit-elle, calmement.

"J’espère qu’ils sont ici, parmi les blessés anonymes"

Lors de cette attaque, Tal confie être restée plusieurs minutes au milieu des cadavres. Une fois le calme revenu, elle s'est alors enfuie, laissant derrière elle Yonatan. Depuis, elle le cherche, comme des centaines de parents et d'amis de victimes venus tenter leur chance à l'hôpital.

Parmi eux, il y a aussi Itai, par exemple, qui arrive de Tel Aviv. Il a placardé des photos d'amis et son numéro de téléphone sur les murs du grand hall d'accueil. "Je cherche des informations, si quelqu’un était dans la fête et les a vus. L’armée amène les blessés ici. J’espère qu’ils sont ici parmi les blessés anonymes, qui ont par exemple été touchés par une grenade...", espère-t-il. Des blessés anonymes, inconscients, identifiés pour certains par leurs proches, qui, jusque-là, les pensaient morts ou prisonniers du Hamas.

Selon le dernier bilan, 260 personnes ont trouvé la mort lors de cette rave party. Selon Israël, plus de 700 personnes ont été tuées et 2.150 blessées côté israélien, au total. Dans la bande de Gaza, 413 Palestiniens ont été tués et 2.300 autres blessés, selon le Hamas. Dix Népalais, une Française, deux Thaïlandais, un étudiant cambodgien, deux Ukrainiennes et "plusieurs Américains" ont été tués.