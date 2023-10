Attaque du Hamas contre Israël : huit Français portés disparus, une ressortissante tuée

Dans un communiqué publié dimanche, le Quai d'Orsay a précisé chercher à "clarifier la situation de plusieurs ressortissants qui n'ont pu être localisés".

Huit ressortissants français sont portés disparus lundi 9 octobre après l'attaque coordonnée du Hamas sur Israël samedi 7 octobre, a appris le correspondant de Radio France à Jérusalem auprès d'une source diplomatique.

Le dimanche 8 octobre, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a déjà annoncé la mort d'une ressortissante Française dans un communiqué. "Nous avons appris avec tristesse le décès tragique d'une compatriote en Israël dans le contexte des attaques terroristes". Dans son communiqué, le Quai d'Orsay cherche par ailleurs à "clarifier la situation de plusieurs ressortissants qui n'ont pu être localisés" et déclare être "en contact permanent avec leurs familles et en lien avec les autorités israéliennes", précise le communiqué.

Une cellule de crise est ouverte au ministère pour "assister la communauté française et les Français de passage" en Israël.

"Le droit d’Israël de se défendre"

Le communiqué du Quai d'Orsay appelle également à la libération des otages israéliens : "La prise en otages odieuse par le Hamas d’hommes, de femmes et d’enfants rappelle si besoin était le caractère terroriste de ce mouvement. La France appelle à leur libération immédiate et sans condition", indique également ce communiqué.

La France souligne enfin "le droit d’Israël de se défendre" et "est également active pour éviter que le conflit ne dégénère, via un embrasement en Cisjordanie, au Liban, ou dans la région". La ministre de l’Europe et des affaires étrangères, Catherine Colonna, "poursuit ses contacts dans le contexte de l’attaque terroriste toujours en cours contre Israël".