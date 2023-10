Attaque du Hamas contre Israël : les réactions de la communauté internationale

Durée de la vidéo : 1 min

L’indignation est mondiale, samedi 7 octobre, suite à l’attaque d’Israël par le Hamas. Réactions compilées, dans le 19/20 info.

Entre la Turquie et Israël, les relations conflictuelles s’étaient apaisées, depuis 2022. En plein meeting, samedi 7 octobre, le président Recep Tayyip Erdogan a appelé au calme. "Nous invitons toutes les parties à agir de manière raisonnable, et à s’abstenir d’agir impulsivement", a-t-il déclaré. Du côté de l’Union européenne, l’indignation est partagée. Après l’Allemagne et l’Espagne, la présidente de la Commission européenne a dénoncé l’attaque, qu’elle dit "condamner avec la plus grande fermeté".

Réunion d'urgence au conseil de sécurité de l'ONU

"Cette violence, ce n’est ni une solution politique, ni un acte de bravoure, c’est purement du terrorisme, et Israël a le droit de se défendre", a-t-elle ajouté. Seuls à défendre le Hamas, le Hezbollah libanais et l’Iran, soutien principal des groupes islamistes palestiniens. Pour les États-Unis, il n’existe aucune justification pour le terrorisme. L’ONU appelle de son côté à la plus grande retenue, et annonce une réunion d’urgence de son Conseil de sécurité, dimanche 8 octobre.