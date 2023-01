Iran : une mobilisation pour réclamer la libération des sept otages français

Sept Français sont actuellement détenus en Iran. Samedi 28 janvier, des dizaines de personnes se sont rassemblées à Paris pour proclamer leur libération. Parmi les otages, Louis Arnaud, un jeune homme de 35 ans dont les proches sont très inquiets.

Pour que les détenus français en Iran ne tombent pas dans l’oubli, leurs familles et leurs amis se sont rassemblés devant la Tour Eiffel et ont interpellé les autorités iraniennes. "Chaque jour de plus est un jour de trop. Nous demandons leur libération immédiate et inconditionnelle", déclare une femme devant la foule. Parmi les otages, Louis Arnaud, un jeune homme de 35 ans, avait entamé un périple touristique vers l’Asie.

Accusé d’avoir participé aux manifestations

Le jeune homme se trouve désormais en prison à Téhéran (Iran) depuis quatre mois durant lesquels sa famille est restée discrète, espérant que cela se règle de manière diplomatique. "J’ai envie de m’adresser à mon frère, lui dire qu’il me tarde qu’il revienne", confie Camille Arnaud, la sœur de Louis. Officiellement, les autorités iraniennes reprochent à Louis de s’être trouvé à Téhéran lors des premières manifestations, et même d’avoir participé au désordre. Originaires de Saône-et-Loire, les élus souhaitent se mobiliser pour obtenir sa libération.