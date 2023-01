Disparitions : des bénévoles enquêtent sur ces mystérieux faits divers

En France, 60 000 personnes disparaissent chaque année. En appui de l’enquête de police, les familles peuvent faire appel à l’Assistance et recherche de Personnes disparues, une association dans laquelle des enquêteurs bénévoles recherchent les disparus.

Sans relâche, les trois enquêteurs bénévoles font et refont le parcours que le disparu avait l’habitude d'emprunter. Il s’agit d’un homme de 66 ans ayant toute sa tête et qui s’est volatilisé le 13 décembre après sa promenade matinale. Sa famille a signalé sa disparition à la police, mais a aussi demandé l’aide des bénévoles de l’Assistance et recherche de Personnes disparues (ARPD), pour avoir toutes ses chances de son côté.

60 000 disparitions par an

Justement sur leur parcours, ils décèlent un indice, un pull abandonné. "On ne saisit rien, on ne prend rien, sans piétiner sur les plates-bandes des forces de l’ordre. On peut échanger ce que nous avons comme éléments et pareil pour eux", explique Philippe Zdankiewicz, enquêteur bénévole. Ce gendarme à la retraite n’a rien oublié de ses années d'investigation. Aucune piste, aucun recoin ne lui échappe. Chaque année, près de 60 000 personnes disparaissent en France. Le trio d'enquêteurs continuent de chercher l’homme de 66 ans.