Biodiversité : les oiseaux sont-ils en danger ?

Certaines espèces d'oiseaux ont complètement disparu, et d'autres sont aujourd'hui beaucoup moins nombreuses.

Les yeux rivés aux jumelles, carnet à la main, bien au chaud derrière les vitres, Agnès et Richard observent et comptent les oiseaux dans leur jardin, à Saint-Ouen-du-Tilleul, dans l'Eure. À l'issue de cette heure de comptage, le couple a repéré onze espèces d'oiseaux différentes. Depuis que les comptages sont réalisés, le constat est alarmant : nous avons perdu 20 % de nos oiseaux communs dans la nature.

Un jardin sert de refuge pour les oiseaux

Certaines espèces ont complètement disparu, et d'autres sont beaucoup moins nombreuses. Alors, la ligue de protection des oiseaux sensibilise les particuliers à la cause animale. En Seine-Maritime, une femme anime un atelier pour faire d'un jardin un refuge pour les oiseaux. En France, les jardins privés représentent 5 % du territoire. Les préserver et réaliser quelques aménagements simples et peu coûteux permettrait aux oiseaux d'y revenir.