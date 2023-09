Iran : tensions à l’approche des un an de la mort de Mahsa Amini

Durée de la vidéo : 6 min

Le 19/20 info reçoit Mariam Pirzadeh et David Rigoulet-Roze, chercheurs spécialistes du Moyen-Orient, pour parler de la situation en Iran, un an après la mort de Mahsa Amini.

Y-a-t-il une tension particulière à Téhéran et en Iran à l’approche de l’anniversaire de la mort de Mahsa Amini ? “Son cousin vient de m’envoyer une vidéo du cimetière où est enterrée sa cousine, où des chars ont été déployés. Il y a une forte présence policière qui s’est accrue ces derniers jours. Il y a un ralentissement d’Internet. On sent que le régime a peur de ce qu’il peut se passer et qu’il veut dissuader les manifestants de sortir manifester”, précise Mariam Pirzadeh, spécialiste de l’Iran à France 24.

Crainte du pouvoir

Que craignent les autorités ? “Ils ne veulent pas se retrouver dans la situation consécutive au décès de Mahsa Amini (…) il y a des arrestations préventives, des menaces, y compris dans la diaspora à l’étranger”, note David Rigoulet-Roze, chercheur spécialiste au Moyen-Orient. “Cela a toujours été dangereux. Mais je crois que la mort a donné le courage de braver cette répression. Ils n’ont pas peur de mourir, ils avaient peur d’être arrêtés”, conclut Mariam Pirzadeh.