Les Iraniens étaient appelés aux urnes pour élire un nouveau président, vendredi 28 juin. Les femmes comptent sur l'occasion pour améliorer leurs conditions. Historiquement, ce scrutin mobilise davantage l'électorat conservateur.

À Téhéran, en Iran, les habitants ont voté à la mosquée, vendredi 28 juin. Les hommes ont voté dans le hall principal, mais les femmes ont été mises à part, à l'arrière du bâtiment. Quatre candidats ont été validés par le Conseil des gardiens de la révolution. Traditionnellement en Iran, l'électorat conservateur se mobilise plus pour les élections. Tazegol Abolfatti, une conservatrice de 64 ans, estime que les femmes qui refusent de porter le voile en Iran doivent rentrer dans le droit chemin.

Difficultés économiques

En Iran, certaines femmes espèrent toutefois une autre vie. Dans un salon de beauté, où les Iraniennes peuvent retirer leur voile, elles racontent anonymement leurs difficultés économiques et ce que leur reprochent les mollahs, comme "le maquillage, la coiffure, les ongles, la manucure". "On n'arrive pas à faire changer les choses", se résigne une femme. Dans ce contexte, le candidat réformateur espère créer la surprise et mobiliser suffisamment pour parvenir au second tour. Néanmoins, en Iran, le Guide suprême reste celui qui fixe les grandes lignes politiques.