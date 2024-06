Sécheresse : en Sicile, éleveurs et agriculteurs inquiets du manque de pluie

En Italie, la Sicile est touchée par la sécheresse depuis de longs mois. L'eau manque et la situation inquiète les agriculteurs et les éleveurs, sans solutions. Certains ont fait le choix de s'installer ailleurs.

À San Cataldo, en plein cœur de la Sicile, on trouvait des champs de blé sur les collines, il y a encore quelques années. La sécheresse a désormais modifié les paysages et les habitudes des éleveurs, très inquiets. "La situation est vraiment critique. On ne peut plus nourrir ni abreuver le bétail correctement. Il n'a pas plu cette année, donc nous n'avons rien pu récolter", témoigne Fabio Scarantino.

"On n'aurait jamais imaginé vivre ce que nous subissons"

L'an dernier, une longue période de sécheresse avait déjà touché l'île. "Le changement climatique en Sicile est bien réel. (...) On n'aurait jamais imaginé vivre ce que nous subissons aujourd'hui", confie Massimo Primavera, agriculteur. L'état d'urgence a été décrété par les autorités italiennes face au manque de réserves d'eau. Certains ont même déjà tiré les conséquences du manque de précipitations et ont préfére vendre leurs terres pour se relancer ailleurs.