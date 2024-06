États-Unis : après son débat raté face à Donald Trump, Joe Biden tente de rassurer son camp

Donald Trump et Joe Biden se sont affrontés lors d'un débat télévisé, jeudi 27 juin. L'actuel pensionnaire de la Maison Blanche, dont la performance a inquiété, a tenté de rassurer lors d'un meeting, vendredi.

Après sa performance ratée lors du débat présidentiel face à l'autre candidat Donald Trump, jeudi 27 juin, l'actuel président Joe Biden a tenu à rassurer ses sympathisants. "Je ne parle pas aussi aisément qu'autrefois (...). Je sais comment faire ce boulot, je sais comment accomplir les choses et je sais, comme des millions d'Américains, que quand on est mis KO, on se relève", a-t-il assuré lors d'un meeting en Caroline du Nord, vendredi.

Déception et tristesse chez ses partisans

Pendant ces 90 minutes, le démocrate est parfois apparu tendu, affaibli et cherchant ses mots. Les partisans du président se disent déçus par ce premier débat. "Joe Biden aurait pu être plus clair, et aussi parler plus fort", estime une femme, tandis qu'une autre se dit "triste" de la situation. Le prochain affrontement télévisé entre les deux hommes est prévu pour le 10 septembre.