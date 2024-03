Haïti : l'un des principaux chefs criminels du pays menace de guerre civile

Les gangs défient l'autorité à Haïti. L'un des chefs criminels du pays, surnommé "Barbecue", appelle à la démission du Premier ministre.

Encadré par des hommes cagoulés et armés, le nouvel homme fort d'Haïti, surnommé "Barbecue", l'un des principaux chefs criminels du pays, veut renverser le gouvernement. Il demande la démission du Premier ministre haïtien et menace le pays de guerre civile et de génocide. Depuis le week-end du 2 et 3 mars, les gangs se sont unis pour défier les autorités. L'aéroport international a été attaqué. Les prisons ont été prises d'assaut et des criminels notoires ont été libérés.

L'ONU tire la sonnette d'alarme

Dans les rues, des corps jonchent le sol. L'État, quasi inexistant, semble totalement dépassé. Le Premier ministre, qui était parti chercher de l'aide au Kenya, n'a pas pu rentrer dans son pays. L'ONU tire la sonnette d'alarme et demande le déploiement de la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti. En deux mois, près de 1 200 personnes ont été tuées dans le pays du fait de la violence des gangs.