Violences en Haïti : on a rencontré "Barbecue", ce chef de gang qui menace d'une guerre civile

"Le vrai problème de ce pays, croyez-moi, c'est Ariel Henry", voilà ce qu'expliquait Jimmy Chérizier il y a quelques mois au journaliste de la rédaction internationale de Radio France, Omar Ouahmane. Lors d'un reportage à Port-au-Prince, il avait rencontré ce chef de gang de 46 ans surnommé "Barbecue", et qui menace aujourd'hui le pays d'une "guerre civile" si le Premier ministre haïtien, Ariel Henry, ne démissionne pas.

"On lutte pour le changement de ce pays, ce pays dans le temps qui était la perle des Antilles", expliquait alors "Barbecue". Interrogé sur ses motivations, le chef de gang n'avait pas de mots assez durs pour qualifier le gouvernement en place.

"Nos dirigeants sont des corrompus, la police est corrompue, la justice encore pire. Rien ne marche." Barbecue à franceinfo

"Nous autres, on fait partie du problème et on a notre part de responsabilité, ça je l'accepte et je l'assume. Mais le vrai problème de ce pays, croyez-moi, c'est Ariel Henry, ce sont les oligarques corrompus et ils contrôlent le pays à 85%. Ils contrôlent toute l'économie du pays", dénonçait il y a quelques mois Jimmy Chérizier.

Celui qui se présente comme étant à la tête d'un groupe armé, et non d'un gang, n'a pas toujours été dans l'illégalité puisqu'il a passé 14 ans dans une force d'élite de la police haïtienne. Toutefois, sa vie a basculé après une opération de police qu'il a mené dans le quartier de la Saline et lors de laquelle un massacre avait eu lieu. Les ONG ont pointé du doigt la responsabilité directe de Jimmy Chérizier qui a été suspendu de ses fonctions et est ensuite devenu le chef du gang "G9".

Pour Jimmy Chérizier, le gouvernement de Ariel Henry est "un gouvernement de criminels", "de bandits". Son objectif est de récupérer le pouvoir et installer un homme ou une femme qui ne soit pas issu de ce système qualifié de corrompu. A ce titre, "Barbecue" considère que ses hommes militent pour la justice. Surtout, "Barbecue" regrette que la communauté internationale soutienne le Premier ministre Ariel Henry au pouvoir depuis l'assassinat en 2021 du président Jovenel Moïse.

Dans une interview accordée à la presse, l'ancien policier fait désormais une sinistre prédiction : "Soit Haïti devient un paradis pour nous tous, soit un enfer pour nous tous".