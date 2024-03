Guerre entre Israël et le Hamas : "je ne sais plus quels mots utiliser aujourd’hui", confie Fabrizio Carboni, directeur du Comité international de La Croix Rouge pour le Moyen Orient, à propos de la situation humanitaire à Gaza

L’ONU a alerté sur la famine qui menace la quasi-totalité de la population de la bande de Gaza. Le directeur du Comité international de La Croix Rouge pour le Moyen Orient, Fabrizio Carboni, revient sur "l’impuissance collective à faire face à ce désastre humanitaire".

"On se trouve dans un environnement extrêmement dangereux et on fait tout ce qu’on peut mais ce qu’on peut n’est clairement pas suffisant", explique Fabrizio Carboni, directeur du Comité international de La Croix Rouge pour le Moyen Orient. Il estime que les mots n’ont plus de sens aujourd’hui : "Il y a déjà deux moi, on parlait déjà de quelque chose de dramatique, de catastrophique, je ne sais plus quels mots utiliser aujourd’hui." Le directeur de l’organisation humanitaire explique avoir atteint les limites en terme d’engagement, en prenant des risques qu’ils ne prendraient pas ailleurs dans le monde.

La famine menace la quasi-totalité de la population

Alors que l’ONU alerte sur le fait que la quasi-totalité des la population de la bande de Gaza est menacée de famine, un largage de vivre a été organisé. Pour Fabrizio Carboni, il révèle "l’impuissance collective à faire face à ce désastre humanitaire". Selon lui, les États doivent aller plus loin que ce largage car "ce n’est pas une solution".