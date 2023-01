Politique : le couple franco-allemand affiche son unité après quelques tensions

Après une période tendue, le couple franco-allemand a eu l’occasion de retisser ses liens, dimanche 22 janvier, lors des 60 ans du traité de l’Élysée, à Paris.

Emmanuel Macron et Olaf Scholz sont présents à Paris, dimanche 22 janvier, pour oublier les mésententes et se réconcilier. Toute la journée, ils ont enchaîné les tapes amicales dans le dos et des poignées de mains chaleureuses. Ils ont montré que le tandem franco-allemand avance toujours dans la même direction. "Deux âmes dans une même poitrine. Elles ne se ressemblent pas, elles n’ont pas la même histoire, mais elles sont dans cette même poitrine et elles battent à l’unisson", a déclaré Emmanuel Macron.

Quelques incompréhensions

Ces derniers mois, les incompréhensions entre la France et l'Allemagne se sont succédées. L’Allemagne avait choisi des équipements militaires américains plutôt qu’européens, et a aussi préparé un bouclier anti-missile avec 14 pays, sans la France. Emmanuel Macron est passé d’une relation personnelle et chaleureuse avec Angela Merkel à des discussions plus froides avec le nouveau chancelier Olaf Scholz. Avec cette visite, le couple franco-allemand est réconcilié, jusqu’à la prochaine secousse.