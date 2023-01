Inflation : jusqu'où ira la hausse des prix des produits alimentaires ?

En France, l'inflation sur les produits alimentaires dépasse désormais les 12% sur un an. Alors que la grande distribution tire une nouvelle fois la sonnette d'alarme, les Français s'inquiètent.

Les fruits et légumes pèsent de plus en plus lourd dans le budget des Français. Tomates, bananes, endives ou encore haricots verts, leur prix s'envole depuis plusieurs mois. Sur un marché de Montpellier (Hérault), certains clients remplissent un peu moins leur panier. "Je voyais des poires à six euros le kilo. Elles sont exceptionnelles, mais on en prend deux au lieu d'en prendre quatre", confie une femme.

Des augmentations jusqu'à l'été

De plus en plus de consommateurs cherchent des bons plans. À Thieux, dans l'Oise, ils étaient nombreux, durant le week-end, à faire le déplacement pour profiter d'une offre spéciale : un kilo de légumes pour un euro. En un an, le prix des denrées alimentaires a bondi de plus de 12%. Les produits laitiers ont augmenté de 16,9%, la viande de 14%. Ces augmentations devraient encore se poursuivre jusqu'à l'été, même si l'accélération pourrait ralentir. Des négociations sont en cours entre la grande distribution et la filière agro-alimentaire.