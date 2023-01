Mexique : au cœur de Culiacán, le fief des narcotrafiquants

Le 5 janvier dernier, Ovidio Guzman, fils d'El Chapo, était arrêté à Culiacán. Les faits avaient entraîné des scènes de guérilla, faisant 29 morts. Une équipe de France Télévisions s'est rendue sur place.

La ville de Culiacán, au Mexique, est la plaque tournante du cartel de Sinaloa, l'un des plus puissants et dangereux au monde. Le fils d'El Chapo, Ovidio Guzman, y a récemment été arrêté. Pendant une journée, forces de l'ordre et narcotrafiquants se sont affrontés dans la ville. Les membres du cartel ont même essayé d'empêcher l'avion qui transportait leur chef de décoller. Pour s'approcher du nord de Culiacán, repère des narcotrafiquants, il faut être accompagné par l'armée. "Il faut qu'on soit là, et qu'on marque notre présence sur le territoire", dit un agent.



Un saint dédié aux narcotrafiquants

Ici, les affrontements entre narcotrafiquants et forces de l'ordre sont réguliers. Des croix posées le long des rues rappellent les morts dans les deux camps. Les habitants, eux, ne s'expriment guère. "Je ne me sens pas d'avoir une opinion, car c'est un thème très délicat, ici", dit l'un d'eux. Avec 3,5 milliards de dollars estimés de chiffre d'affaires, le cartel de Sinaloa tient la ville. Il existe désormais une chapelle, avec un saint dédié aux narcotrafiquants. Le Malverde, bandit de Culiacán qui prenait aux riches pour donner aux pauvres, est associé depuis les années 70 aux trafiquants de drogue.