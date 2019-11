"Nous, les Européens". Finlande : les secrets du bonheur

Grand reportage, invité-e et actualité européenne sont au sommaire du nouveau magazine "Nous, les Européens" (Twitter), présenté par Francis Letellier et diffusé le dimanche à 10h45 sur France 3.

Pour son premier numéro, direction la Finlande, qui assure en ce moment la présidence de l’Union européenne. Selon un rapport des Nations unies, c'est le pays où les gens se déclarent le plus heureux.

Le "sisu", ou l'art de la persévérance, du courage...

> LE GRAND REPORTAGE

En Finlande, le bonheur est indissociable du "sisu", ou l’art de la persévérance, que les petits Finlandais apprennent dès l’enfance. Sur les bords de la Baltique s’acquiert la force intérieure, d’abord au contact de la nature, avant de prolonger son apprentissage sur les bancs de l’école. Les enseignants ont pour objectif de renforcer la confiance en soi de chaque bambin, afin de permettre son épanouissement et son autonomie. Des écoles ouvertes sur la société, qui donnent moins de cours que les écoles françaises, avec des résultats exceptionnels dans les classements internationaux. Les Finlandais restent cependant discrets devant ces résultats. Ici, on apprend la modestie et à se contenter de peu.

Un reportage de Frédérique Maillard-Laudisa et Denis Bassompierre.

> L'INVITEE

Maria Ohisalo, 34 ans, ministre finlandaise de l’Intérieur depuis juin 2019, présidente de la Ligue verte (Vihr) qui est membre du Parti vert européen, et députée à la Diète nationale, le parlement monocaméral du pays.

> A LIRE

- Sisu : l'art finlandais du courage, de Joanna Nylund (éd. de l’Homme)

- Les Finlandais sont des gens heureux, de Katja Pantzar (éd. Belfond)

