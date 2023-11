Guerre en Ukraine : trois choses retenir du lundi 27 novembre

Le 19/20 fait le point sur les informations des dernières 24 heures dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie.

L'Ukraine et la Russie connaissent leur 641ᵉ jour de conflit, lundi 27 novembre, une tempête record, plus d'un an de mobilisation en Russie et des craintes concernant Zaporijia… Voici ce qu'il fallait retenir de cette journée.

L’image du jour : une tempête record balaie le front

Une tempête a frappé plusieurs endroits concernés par le conflit, comme la Crimée, qui a connu une tempête record. Le dernier épisode comparable remonte à une autre guerre de Crimée, au milieu du XIXe siècle. Dans la nuit du 26 au 27 novembre, des vagues ont frappé les côtes, là où la Russie a installé des systèmes de défense contre les attaques de drones ukrainiens. D'autres endroits du front ont aussi été balayés par des vents violents.

Le chiffre du jour : 14 mois de mobilisation

Depuis 14 mois, 300 000 Russes ont été recrutés pour participer à l'opération spéciale en Ukraine. En principe, ce sont des réservistes qui ont été recrutés à partir de septembre 2022. À l'époque, aucune information n'a filtré sur la durée de leur mobilisation. Depuis quelques mois, leurs épouses demandent qu'un système de rotation soit mis en place. Un sujet qui reste délicat pour les autorités.

La citation du jour : à Zaporijia, "une situation précaire en matière de sécurité et de sûreté nucléaire"

À la centrale nucléaire de Zaporijia, selon l'agence internationale de l'énergie, un "incident souligne la situation précaire en matière de sécurité et de sûreté nucléaire sur le site pendant le conflit militaire en cours". La centrale nucléaire ne fournit plus d'électricité à la région, à l'inverse, elle en consomme pour pouvoir se refroidir. Cette alimentation a été temporairement interrompue. La centrale est surveillée en permanence par des inspecteurs internationaux qui estiment que des mesures supplémentaires pourraient et devraient être prises.