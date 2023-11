Guerre entre le Hamas et Israël : des prisonniers palestiniens retrouvent leur famille - (Franceinfo)

Depuis le 24 novembre, près d’une centaine de prisonniers palestiniens ont été libérés par Israël. Tous se réjouissent de retrouver la liberté et leur famille. Reportage.

Dans une maison de Jérusalem-Est, c’est l’heure des retrouvailles pour Khassan et Nasrallah. Ces deux jeunes Palestiniens de 18 et 16 ans ont été libérés des prisons israéliennes. "C’étaient des moments difficiles. C’était une très très mauvaise expérience. J’espère ne pas y retourner et que tous les gens seront libérés de prison", affirme Khassan. Nasrallah assure : "Nous sommes très heureux d’être de retour chez nous, aux côtés de nos familles."

"Je suis très heureuse"

La famille est à nouveau au complet. C’est un soulagement pour leur mère. "Je suis très heureuse qu’ils soient sortis. Quand nous voyons nos enfants, cela me rend vraiment très heureuse", se réjouit Hanna, mère de Khassan et Nasrallah. Norham Awwad a passé huit années en prison. En 2015, une vidéo de surveillance montre son cousin courir vers un homme, avant d’être abattu. À côté de la victime, Norham, 17 ans à l’époque, tient une paire de ciseaux. Condamnée par la justice israélienne pour tentative de meurtre. Elle clame toujours son innocence.

Depuis vendredi 24 novembre, près d’une centaine de prisonniers palestiniens ont été libérés, en vertu de l’accord entre Israël et le Hamas.