Libération d'otages par le Hamas : "D'autres vont pouvoir être libérés", estime la vice-présidente de l'IREMMO

Invitée du 19/20 info, lundi 27 novembre, Agnès Levallois, vice-présidente de l'Institut de recherche et d'études méditerranée Moyen-Orient (IREMMO), revient sur la possible libération d'otages français dans la soirée. - (franceinfo)

Invitée du 19/20 info, lundi 27 novembre, Agnès Levallois, vice-présidente de l'Institut de recherche et d'études méditerranée Moyen-Orient (IREMMO), est revenue sur la possible libération d'otages français dans la soirée.

Invitée du 19/20 info, lundi 27 novembre, Agnès Levallois, vice-présidente de l'Institut de recherche et d'études méditerranée Moyen-Orient (IREMMO), a d'abord souligné qu'"au-delà de la joie des familles, ce qui est important, c'est la prolongation de la trêve". Selon elle, "cela veut dire que l'on peut imaginer que d'autres otages vont pouvoir être libérés dans ce cadre-là, et ça permet aussi à l'aide humanitaire de continuer à rentrer dans Gaza et de répondre aux besoins les plus élémentaires".

Le rôle du Qatar

Agnès Levallois est également revenue sur le rôle joué par le Qatar dans les négociations pour la libération des otages. "Il y a une très bonne coordination avec le Qatar, qui abrite la première base américaine dans la région, au Moyen-Orient, et il y a donc des relations très fortes entre Washington et Doha", a-t-elle précisé. "Le Qatar a la possibilité de négocier aussi bien avec le Hamas qu'avec Israël", a-t-elle ajouté.