Guerre en Ukraine : nouveau massacre de civils à Borodyanka

Borodyanka est "l'une des villes les plus détruites et meurtries du nord de l'Ukraine", rapporte, jeudi 21 avril, Matthieu Boisseau, envoyé spécial à Borodyanka (Ukraine). Les conséquences des "bombardements et d'un mois d'occupation russe", poursuit le journaliste. Dans la ville, le bilan humain ne cesse de s'alourdir. "Selon la police, neuf corps supplémentaires ont été découverts hier", rapporte Matthieu Boisseau.



Un massacre de civils

Selon l'équipe du journaliste, qui s'est rendue la veille à l'hôpital, il s'agit de neuf corps de civils. "Parmi eux, certains portent des traces de torture selon la police, et notamment une jeune fille âgée de 15 ans", explique Matthieu Boisseau. La question des crimes de guerre se pose donc une nouvelle fois. "Il faudra bien entendu des enquêtes pour le confirmer, des autopsies, des témoignages des survivants également. Mais il n'y a que peu de place au doute, c'est un massacre qui s'est produit ici", conclut le journaliste.