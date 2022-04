Reportage Guerre en Ukraine : à Borodyanka, le nettoyage débute dans la ville martyre après le départ de l'armée russe

C'est une ville martyre, "pire que Boutcha" de l'aveu même des Ukrainiens. Borodyanka, à une cinquantaine de kilomètres au nord-ouest de Kiev, a été massivement détruite par les troupes russes avant leur retrait de la zone à la fin du mois de mars. Deux semaines après leur départ et alors que Moscou promet de frapper à nouveau la région, les habitants tentent de nettoyer et récupérer le peu qu'il leur reste.

De ce qui fut une résidence ouverte sur des aires de jeux pour enfants, aujourd'hui à terre, il ne reste plus que des ruines. Appuyé à sa voiture, Vassily, 63 ans, ose à peine regarder le trou où s'élevait l'appartement de son fils. "Je viens récupérer les affaires de ma famille. Mon fils, maintenant, il est au front", explique le vieil homme en se tournant vers le tas de gravats. Juste derrière lui, un autre immeuble, encore debout mais entièrement calciné. On passe la porte, monte un étage au milieu des bris de verres. Dans un appartement sans porte d'entrée, deux femmes tentent de rassembler quelques affaires dans un salon dévasté par les soldats russes, racontent-elles.

Une analyse minutieuse

Devant ce qu'il reste de cette résidence, Alexandre, ingénieur mandaté par la mairie, prend des notes sur ses feuilles volantes. "Nous analysons les dégâts et leur ampleur, indique Alexandre. Cette maison, il faut la détruire, c’est sûr. Mais celle-là, on peut la réparer. Ce sont les ingénieurs de la mairie qui feront des expertises plus poussées pour le confirmer : il faut analyser les fondations, les murs porteurs et les parois." Une analyse minutieuse qui prendra plusieurs semaines. Il faudra aussi dégager les gravats où les corps de trente habitants ont été retrouvés, poursuit l'homme aux cheveux blancs.

Un travail déjà débuté en centre-ville où des dizaines de bénévoles s'activent sous les ordres de Tatiana. "Nous avons choisi Borodyanka car c’est la ville la plus détruite, explique-t-elle. Nous travaillons ici en accord avec la mairie. Chaque jour des gens nous rejoignent et la municipalité nous propose de nettoyer les bâtiments publics, la maternelle, les écoles. Hier, nous avons déblayé le centre culturel, le parc et la trésorerie." Un peu plus loin, des pelleteuses s'activent pour tenter de rouvrir la rue principale en espérant ne plus jamais y voir passer les chars russes.