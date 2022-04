Santé : les femmes sont de plus en plus touchées par le cancer du poumon

Isabelle Charpentier a commencé à fumer à 14 ans et se bat depuis 40 ans contre son addiction. Elle s'est portée volontaire pour participer à l’étude Cascade, sur le dépistage du cancer du poumon. En France, il n'existe pas de dépistage organisé du cancer du poumon. La maladie touche de plus en plus de femmes. "C'est lié au fait que les femmes ont eu un tabagisme qui a débuté plus tardivement [que les hommes], mais qui se ressent maintenant", indique le professeur Marie Wislez, pneumologue-oncologue et responsable scientifique de l'étude Cascade (AP-HP).

Le dépistage précoce pour augmenter les chances de guérison

Selon une étude des pneumologues des hôpitaux généraux, la part des femmes dans les cancers du poumon est passée de 16 % des cas en 2000 à presque 35 % en 2020. L'étude recommande un dépistage précoce, pour augmenter les chances de guérison. "Le cancer du poumon identifié sur le dépistage, c'est 80 % [qui seront] opérables", justifie le professeur Marie-Pierre Revel, cheffe de service de radiologie à l'hôpital Cochin (AP-HP).