Santé : un nouveau traitement pour le cancer du poumon ?

Une étude parue dans le New England Journal of Medicine met en lumière une nouvelle méthode pour guérir le cancer du poumon. Il s'agirait, avant la chirurgie, de coupler l'immunothérapie avec la chimiothérapie.

Une étude préconise une nouvelle manière de combattre le cancer du poumon. "Chaque année, 46 300 personnes sont diagnostiquées avec un cancer du poumon, ça en fait le troisième plus fréquent derrière le cancer de la prostate et le cancer du sein", rappelle tout d'abord sur le plateau du 12/13, mardi 12 avril, le médecin et journaliste Damien Mascret. Il précise qu'il s'agit "du premier en termes de mortalité". Actuellement, le principal traitement curatif du cancer du poumon est la chirurgie, souvent couplée à l'immunothérapie ou la chimiothérapie. "Pour l'instant, c'était seulement de façon standard la chimiothérapie, et dans ce cas-là, on avait à peu près 2,2% des cas où l'on avait réussi à éliminer toutes les cellules cancéreuses", poursuit le médecin.

Doubler l'immunothérapie avec la chimiothérapie

Selon l'étude, ajouter l’immunothérapie avant la chirurgie permet d'atteindre un taux de 24%, et de faire chuter les taux de récidives. Tous les cancers du poumon ne sont toutefois pas concernés, puisqu'il faut "être à un stade précoce". Or en France, seulement 20 à 25% des cancers du poumon sont diagnostiqués à un stade précoce. Damien Mascret rappelle enfin qu'il existe "deux grandes familles" de cancers du poumon : les cancers à petites cellules, les plus dangereux et moins fréquents, qui ne répondent pas à l'immunothérapie, et les cancers "non à petites cellules" qui représentent 85% des cancers et pour lesquels l’immunothérapie peut être utile.

Parmi nos sources

New England Journal of Medicine https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2202170?query=featured_home

Liste non exhaustive.