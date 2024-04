Guerre en Ukraine : les frappes russes s'intensifient et ciblent les sites énergétiques

La centrale électrique ukrainienne de Tripilska a été détruite par une frappe russe, dans la nuit du mercredi 10 au jeudi 11 avril. Kiev souhaite bénéficier de davantage de défenses antiaériennes.

L'une des plus importantes centrales ukrainiennes est partie en fumée. Dans la nuit du mercredi 10 au jeudi 11 avril, une frappe russe a entièrement détruit la centrale électrique de Tripilska, au sud de la capitale Kiev. Plus de 40 missiles et 40 drones-suicides se sont abattus sur tout le pays dans la nuit. À Mykolaïv, dans le sud de l'Ukraine, une frappe a fait deux morts et quatre blessés.

"La défense antiaérienne est la priorité numéro un", explique Volodymyr Zelensky

Le président Volodymyr Zelensky, en déplacement en Lituanie, a insisté sur l'urgence de fournir à son pays des défenses antiaériennes. "Nous avons à nouveau été attaqués (...). Une fois de plus, Kharkiv, Odessa, Zaporijia et la région de Kiev ont été ciblés. Et c'est pour ça que pour nous, la défense antiaérienne est la priorité numéro un." Depuis plusieurs semaines, l'armée russe intensifie ses frappes et cible les villes. Les Russes ciblent surtout les sites énergétiques, avec pour objectif de plonger les Ukrainiens dans le noir et les épuiser.