Trafic de stupéfiants : la maire d’Avallon en détention provisoire, l’un de ses frères la dédouane

La maire d’Avallon, dans l'Yonne, placée en détention provisoire mercredi 10 avril, va passer une deuxième nuit en prison. L’un de ses deux frères, également mis en examen, assure qu’elle ignorait que de la drogue était cachée chez elle.

À Avallon (Yonne), les habitants sont abasourdis de savoir leur maire en prison. Sur le marché, nombre d'entre eux peinent à croire à l'implication de leur élue dans un trafic de stupéfiants. En plus de son mandat de maire, Jamilah Habsaoui travaille à mi-temps comme préparatrice en pharmacie. L'officine a été perquisitionnée et rien n'y a été trouvé. "On savait qu'elle avait un frère qui avait été condamné il y a une quinzaine d'années pour des problèmes de trafic de stupéfiants. Depuis, on n'en a plus jamais reparlé", assure Antoine Guibourt, employeur de Jamilah Habsaoui.

En détention provisoire

Elle est poursuivie après la découverte, dans le pavillon dont elle est propriétaire, de 70 kg de résine de cannabis, près d'un kg de cocaïne, 7 000 euros en espèce et deux lingots d'or. Après 72 heures de garde à vue, la maire d'Avallon a été mise en examen, mercredi 10 avril et placée en détention provisoire. Les deux frères de Jamilah Habsaoui ont également été mis en examen et incarcérés. L'un d'eux la dédouane totalement. Cinq personnes ont été mises en examen dans le cadre d'une information judiciaire pour trafic de stupéfiants.