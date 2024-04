États-Unis : ex-star de football américain, acquitté lors du "procès du siècle", O. J. Simpson est décédé

O.J. Simpson est décédé, jeudi 11 avril. D'abord connu pour sa grande carrière dans le football américain, il avait fasciné et divisé les États-Unis lors d'un procès où il était accusé d'avoir tué son ex-femme et un de ses amis.

Orenthal James Simpson, alias O. J. Simpson, était une superstar du football américain. Il est décédé jeudi 11 avril. Sa vie a basculé le 12 juin 1994, lorsque son ex-femme Nicole Brown et un de ses amis sont sauvagement assassinés à leur domicile de Los Angeles, aux États-Unis. Le sang d'O. J. Simpson est retrouvé sur les lieux du crime, et il promet de se rendre à la police. Mais il prend finalement la fuite en voiture, devant les caméras de tout le pays.

Un procès qui divise le pays

Il est finalement arrêté, et son procès fascine et divise les États-Unis. La population noire est convaincue de son innocence, tandis que la communauté blanche le croit coupable. Le procès révèle un homme violent, qui battait et terrorisait ses compagnes. Il est acquitté. Mais trois ans plus tard, O. J. Simpson est finalement reconnu responsable de ces deux morts lors d'un procès civil, avant de passer plusieurs années en prison pour un vol à main armée.