"Est-ce qu'il l'a fait ou pas ?" : à Los Angeles, la mort de l'ex-star du foot américain O.J. Simpson rouvre le débat sur son acquittement en 1995

Il était connu dans le monde entier pour "le procès du siècle", quand il s’est défendu face à une inculpation pour le double meurtre de son ex-femme et du compagnon de celle-ci en 1994. O.J. Simpson, l’ancienne star de football américain, est mort d'un cancer à l'âge de 76 ans, a annoncé sa famille jeudi 11 avril.

Son acquittement en 1995, au terme d'un procès retentissant, avait illustré les divisions raciales aux États-Unis. En 2016, la chaîne FX avait même consacré une mini-série à succès à cette affaire, American crime story : the People vs O.J. Simpson, avec l'acteur Cuba Gooding Jr dans le rôle de l'ancien sportif.

Vendredi sur la plage de Long Beach, au sud de Los Angeles, pas grand monde ne voulait parler d’O.J. Simpson devant un micro. Le personnage, adoré par l’Amérique pendant sa carrière de joueur et d’acteur, fait polémique depuis 30 ans et le double meurtre dont il a été accusé. Ballon de basket à la main, Marcus, Afro-Américain, préfère se souvenir de l’athlète."Je ne sais pas trop pour sa vie privée mais si on parle du joueur, de quelqu’un que j’ai admiré dans un cadre sportif, O.J. était une légende. Sa disparition me rend triste", assure-t-il.

"Je ne vais pas dire du mal d'un mort"

Lors du procès, ses avocats avaient fait de l'ancien footballeur américain une figure des droits civiques, alors qu'il s’était toujours tenu à l’écart des considérations raciales. Cette stratégie s'était révélée payante juste après l’affaire Rodney King, cet automobiliste noir tabassé en 1991 par des policiers, jamais condamnés malgré une vidéo. L’acquittement avait confirmé les divisions raciales dans le pays, avec des images de joie d’Américains noirs opposées à celles de blancs furieux qui tournaient sur toutes les chaînes de télévision.

Près de 80% des Afro-Américains l’estimaient alors innocent, quand près de 75% des blancs le pensaient et le pensent encore coupable. "Il y a beaucoup de spéculations des deux côtés. Est-ce qu’il l’a fait ou pas ? Moi, je crois qu’il a commis ce crime et qu’il a échappé à la justice. Mais je ne vais pas dire du mal d’un mort", estime Dennis, un blanc aux muscles couverts de tatouages et au bouc fourni.

Près de six Afro-Américains sur dix le considéraient innocent en 2017

Depuis cette époque, l’écart entre les deux communautés s’est un peu réduit. En 2017, six noirs sur dix le considéraient innocent. Pour John, un partisan de Donald Trump venu promener son chien au bord du Pacifique, l’Amérique parle trop de ses différences. "La race n’avait rien à voir là-dedans. Toutes ces histoires de races aux États-Unis, c’est ridicule. Je dirais que tout le monde a un peu de racisme en lui mais est-ce que tout le pays est raciste ? Non", cingle John.

O.J. Simpson avait été acquitté au pénal pour le double meurtre mais avait été condamné à plus de 30 millions de dollars de dommages et intérêts au civil. Il avait passé neuf ans dans une prison du Nevada pour une affaire de vol avec violences dans les années 2000.