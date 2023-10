Reportage Guerre en Ukraine : le village de Groza compte ses morts après un bombardement meurtrier

Durée de la vidéo : 1 min

En Ukraine, un bombardement meurtrier a eu lieu dans le village de Groza, jeudi 5 octobre. Il y a au moins 52 morts, dont un enfant de six ans. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky accuse les Russes.

Le village de Groza (Ukraine) a été en partie balayé en une fraction de seconde, jeudi 5 octobre, après une des frappes les plus meurtrières sur les populations civiles. Des habitants, hagards, racontent l'horreur. "Mon fils a été retrouvé sans tête et sans bras", dit l'un d'eux. Un peu plus loin, c'est une femme qui tente d'identifier un proche. Avant l'attaque, Groza comptait 350 habitants. Une soixantaine d'entre eux se trouvait dans l'épicerie et le café où la frappe a eu lieu. Il y a au moins 52 morts, dont un enfant de six ans.



>> Ce que l'on sait de la frappe russe qui a fait 52 morts à Groza, dans l'est du pays

Une autre frappe a touché la région

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky accuse les Russes, et il s'indigne dans une vidéo publiée jeudi soir. "Les habitants étaient ensemble pour le repas d'une cérémonie religieuse après un enterrement. Comment est-on capable de tirer un missile sur eux ?", s'interroge-t-il. La cible touchée a fait l'objet d'une grande précision. Autour, les maisons sont intactes. Les autorités recherchent d'éventuels complices. Après le carnage de jeudi, une autre frappe dans la même région a touché Kharkiv dans la nuit de jeudi à vendredi. Il y a au moins deux morts dont un enfant, et plusieurs dizaines de blessés.